Москва, 3 июня, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Подготовка к выступлению на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включена в график президента РФ Владимира Путина 3 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также в этот день российский лидер будет готовиться к переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином, визит которого в РФ начнется 5 июня. После переговоров в Москве китайский лидер отправится на ПМЭФ, где станет главным гостем, напомнил Песков.

На 3 июня у Путина запланирован прием министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Глава государства обсудит с министром вопросы макроэкономики и по традиции сверит часы относительно развития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал о попытках некоторых стран представить климат Петербургского форума «в совсем ином свете». Однако напряженности на форуме нет, а участники видят в нем возможность наладить связи и поддержать диалог с российскими коллегами.