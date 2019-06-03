Москва, 3 июня, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Новость о том, что в самолётах Boeing обнаружили дефектные детали, существенно не повлияет на финансовые показатели и котировки акций корпорации, но повысит надёжность самолётов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

(сс) Nathan Coats Boeing 737 MAX 8

«Акции авиакомпании и без того сейчас сильно перепроданы на фоне истории с двумя упавшими 737 NG и 737 MAX и приостановкой их эксплуатации рядом стран», — отметил эксперт.

Несомненно, необходимость замены детали повлечет определенные издержки — новые детали нужно будет поставить потребителям и оплатить замену, возможно, кто-то потребует компенсировать простой.

«Но в целом новость для Boeing, скорее, положительна. Компания занялась проверкой своих машин, и по её итогам надёжность самолётов должна возрасти», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, у самолётов моделей Boeing 737 NG и 737 MAX есть дефект у деталей предкрылков. Бракованные делали выявлены американской корпорацией Boeing на 312 лайнерах.

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