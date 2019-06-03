Лондон, 3 июня, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Новый мировой рекорд скорости на моторикше поставили два жителя Великобритании, разогнавшись до 119,6 км/ч. Об этом сообщает портал Motor1.

Motor1 Трицикл Apinya

Бизнесмен из Великобритании сэр Мэтт Эверард из графства Эссекса вместе со своим двоюродным братом Расселом Ширманом попали в Книгу рекордов Гиннесса, установив новый мировой рекорд на моторикше.

Эверард купил трицикл марки Apinya на интернет-аукционе eBay за 3000 фунтов стерлингов (около 247 тыс. рублей). После этого он решил доработать технику. Вложив в рикшу ещё порядка 20 тыс. фунтов (около 1,7 млн рублей) британский автолюбитель получил трицикл, который способен разогнаться до 119,6 км/ч. Таким образом, был побит предыдущий результат Книги рекордов Гиннесса.

Автолюбитель не намерен останавливаться на достигнутом результате и ставит следующей целью — 161 км/ч.

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