Париж, 3 июня, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Отставка председателя партии «Республиканцы» Лорана Вокье «была неизбежной». Об этом заявила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.

Republicains.fr Лоран Вокье

Марин Ле Пен воспользовалась этой ситуацией, чтобы призвать сторонников «республиканцев» присоединиться к ее партии.

«Мы обращаемся ко всем избирателям партии «Республиканцы», приверженным защите нашей идентичности и восстановлению французского величия. Альтернатива Макрону возможна!», — написала Марин Ле Пен в своей аккаунте в Twitter.

Ранее в эфире TF1 Лоран Вокье объявил о своей отставке с поста председателя партии «Республиканцы».