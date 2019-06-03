Москва, 3 июня, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Скончался на 74-м году жизни артист театра и кино, заслуженный артист России Геннадий Матвеев. Об этом 3 июня сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев», — сообщается на сайте организации.

Похороны пройдут 4 июня на Ваганьковском кладбище в Москве в 12:00 мск.

В творческой биографии актера более 80 фильмов, в т. ч. начальник ОСБ Миханошин «Товарищи полицейские», Шишкарев «Самара», полковник Жук «Человек-приманка», Монгол «Дельта», Бондарев «Последний мент» и другие.

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