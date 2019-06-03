Киев, 3 июня, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 1 июня составили почти 11,5 млрд кубометров.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Соответствующие данные 3 июня обнародовал оператор газотранспортной системы Украины — госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) запасы газа увеличились на 31%.

Источник отмечает, что по состоянию на 1 июня запасы газа в ПХГ на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (9,6 миллиарда кубометров).

При этом украинские газовые хранилища в настоящий момент заполнены на 37% своей емкости.

ИА REGNUM отмечает, что, несмотря на небольшую положительную динамику по сравнению с прошлым годом, ситуация с накоплением газа Украиной в целом является неутешительной.

Напомним, что 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис, поэтому глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев поставил задачу накопить в хранилищах как минимум 20 млрд кубометров топлива (ранее Украина запасала максимум 17 млрд кубометров, а в некоторые постмайданные годы даже всего 15 млрд кубометров).

«Украина должна создать достаточные запасы газа, чтобы поддержать давление в газотранспортной системе, поскольку в случае прерывания транзита в странах ЕС есть большая вероятность объявления чрезвычайного положения и ограничения возможности для Украины импортировать газ из Европы. Нам надо будет полагаться на собственный запас, который, по нашим оценкам, должен быть на уровне 20 млрд кубометров на начало отопительного сезона», — заявил Коболев в середине мая.

Также он спрогнозировал кризис для Украины — «в том числе политический».

«И для вновь избранного президента, и для всех нас важно подготовиться», — уточнил менеджер энергетической госкомпании.

Вместе с тем до сих пор неясно, где «Нафтогаз» возьмет средства для оплаты дополнительных объемов газа. Согласно заявлению Коболева, компания будет рассматривать целесообразность выхода на рынок еврооблигаций для финансирования дефицита ликвидности ближе к сентябрю.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совнацбеза, посвященное проблемам энергетики.

В ходе заседания Зеленский раскритиковал положение дел в угольной отрасли и с газом:

«В течение 2014−2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%… Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра — лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», — заявил президент.