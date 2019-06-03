Москва, 3 июня, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Угроза санкций США в отношении газопровода «Северный поток — 2», действительно, крайне велика, особенно на фоне снижения стоимости газа в Азии — ранее американцы не особо интересовались Европой, так как маржа на азиатском рынке была гораздо выше, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Теперь же американцы достаточно успешно наращивают экспорт СПГ в ЕС: в последнем квартале 2018 года поставки увеличились почти в четыре раза благодаря низким расходам на логистику. К тому же успехи американцев были достигнуты благодаря эффекту «низкой базы» и, вполне возможно, не приносят ощутимой прибыли, а то и вовсе одни лишь убытки.

Для того чтобы закрепится на рынке, необходимы дополнительные меры для конкурентной борьбы как с Катаром — лидером по СПГ, так и с Россией, которой по силам занять первое место по поставкам после запуска завода «Ямал СПГ», — пояснил эксперт.

За «Северный поток» выступают Германия, Австрия и Норвегия, а основными потребителями американского газа являются: Великобритания, Франция и Нидерланды, таким образом, единой позиции европейцев по данному вопросу нет. И в случае возникновения угрозы санкций страны ЕС не смогут выступить единым фронтом против США, как это было в случае с запретом на сотрудничество с Ираном.

«Тем не менее способы обхода ограничений есть: европейские компании могут не подчиняться решениям американских судов, а реальные деньги в торговле легко заменяются кредитными баллами (как в случае с Ираном), что позволяет избежать использования американской финансовой системы.

Не стоит также забывать, что текущая ситуация — это повторение истории 1980-х годов, когда администрация Рейгана угрожала европейцам санкциями за сотрудничество с СССР в энергетической сфере, что не помешало Германии продолжить сотрудничество с Москвой», — высказал своё мнение Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в США группа сенаторов предлагает ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывал и оказывает услуги страхования кораблям, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток — 2».

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