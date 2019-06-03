Людиново, Калужская область, 3 июня, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В Людиновском районе Калужской области проливные дожди вызвали подтопление палаточного городка, в котором находились 27 детей. Вода мгновенно поднялась до опасного уровня, и юных туристов пришлось ночью экстренно эвакуировать, рассказал 3 июня на заседании координационного совещания руководителей органов государственной власти региона и территориальных федеральных ведомств по Калужской области заместитель губернатора региона Василий Быкадоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-poisk.ru Эвакуация из палаточного лагеря.

По словам Быкадорова, решительные действия спасателей МЧС, людиновских полицейских и двух местных жителей помогли избежать беды, так как палаточный лагерь мог быть в любой момент смыт ливнем вместе с детьми.

Заместитель губернатора области обратился к главам администраций муниципалитетов и руководителям детских лагерей с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности в летнюю оздоровительную кампанию. В частности, отправляя детей на экскурсии и в туристические маршруты, в обязательном порядке извещать об этом региональное МЧС, а автобусы с детьми должны сопровождаться автомобилями ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, летний отдых калужских детей и подростков в 2019 году организован в 16 загородных оздоровительных учреждениях, в четырех санаториях, а также в 341 дневном лагере, четырех лагерях труда и отдыха, одиннадцати туристических и палаточных лагерях и одном специализированном (профильном) лагере. В итоге летом смогут организованно отдохнуть 92 тысячи детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 89% от общего числа детей региона.