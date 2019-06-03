Санкт-Петербург, 3 июня, 2019, 13:02 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме пройдет встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с представителями министерства строительства и ЖКХ и госкомпании АО «Дом.рф», на которой будут обсуждаться вопросы совместного завершения более половины всех проблемных строительных объектов региона. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе правительства и губернатора Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленобласти

Как ожидается, «Дом.рф» предложит правительству России выделить целевую субсидию для достройки проблемных объектов в Ленинградской области. Речь идет о долгостроях компаний «Норманн», «Навис», «Главстройкомплекс», «Ленспецстрой», «Леноблстрой», «Унисто Петросталь», «Строительное управление» и других.

«Средства на возобновление строек могут быть уже направлены уже в третьем квартале 2019 года после корректировок федерального и регионального бюджетов», — рассчитывают в областном руководстве.

Там заявляют, что порядка 3−5% от общего количества жилья в регионе — это проблемные объекты, где нарушен срок передачи квартир.

«Мы прекрасно осознаем эту проблему, цифры не скрываем <…> Поэтому мы можем говорить о своей активной работе по достройке проблемных объектов и с «Дом.рф», и с Министерством строительства», — говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

Администрация Ленинградской области официально подтвердила готовность выделить в бюджете региона 2 млрд рублей на софинансирование достройки проблемных объектов совместно со структурами АО «Дом.рф».

"Мы подтверждаем готовность выделить два миллиарда рублей для достройки проблемных объектов. Обсуждалась следующая схема: не «Дом.рф» дает нашему региону средства, а мы передаем нашу часть в федерацию, и «Дом.рф» уже приходит в Ленинградскую область и достраивает проблемные дома. Мы помогаем финансово и административно: по подключению к сетям, по оформлению документов, сопровождению всего процесса достройки», — пояснил Михаил Москвин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ленинградской области введено около 2,5 млн кв. м жилья. Регион входит в пятерку лидеров по стране по этому показателю и находится на первом месте в РФ по вводу жилья на одного жителя региона.