Дамаск, 3 июня, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Возможное соглашение в отношении ситуации в Сирии следует называть не сделкой, а скорее договоренностью, с учетом интересов союзников и собственных интересов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 3 июня, комментируя информацию о предстоящей встрече представителей России, США и Израиля по «сирийскому вопросу».

Иван Шилов ИА REGNUM Башара Асада

Ранее портал Asharq Al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники в западных странах сообщил, что представители США и Израиля на предстоящей встрече предложат признать легитимность Башара Асада и снять санкции с сирийских властей в обмен на согласие России «сдерживать иранское влияние» в Сирии.

«По этой новости у меня два соображения. Первое касается используемого словаря. Почему сразу «сделка»? Понятно, что противникам нахождения точек соприкосновения в позициях России, США и Израиля по Сирии и шире — по Ближнему Востоку хочется представить возможную договорённость в уничижительном ключе: «Русские пошли на сделку!». А проамериканское и произраильское лобби у нас с ещё большим удовольствием написало бы: «Кремль вынужден был пойти на сделку!».

Давайте, однако, посмотрим на реальность. О «сделках» говорится давно, началось это ещё с решения вопроса о будущем Башара Асада. Много говорилось об американских предложениях на этот счёт, и что? Башар Асад как был, так и остаётся президентом Сирии, а речь идёт уже о договорённостях, предполагающих снятие санкций с Дамаска, признание нынешних властей, помощь в восстановлении Сирии. Так что на сделки Россия не идёт, а возможность договорённостей, отвечающих её и её союзников интересам, рассматривает.

Теперь по поводу Ирана. США усиливают агрессивность в отношении Тегерана. У Израиля она и так давно зашкалила — впрочем, в части, касающейся Ирана, это взаимно. Может ли разумный человек представить себе, что в условиях нарастающего американского давления Тегеран добровольно решит оставить выгодные позиции? Может ли кто-то силой заставить его это сделать? Пусть попробует, а мы посмотрим. В Кремле всё-таки не глупые люди сидят», — отметил Михаил Демурин.