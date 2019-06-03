Горно-Алтайск, 3 июня, 2019, 12:39 — ИА Регнум. В дендрарии Горно-Алтайского государственного университета по случаю Международного дня защиты детей состоялась праздничная акция «Подари улыбку детям». Праздник для детей был организован активистами регионального отделения «Молодой Гвардии» совместно с жителями данного микрорайона, студенческим педагогическим отрядом «Белуха» и Горно-Алтайским государственным университетом, пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Роман Гордеев. Поздравляя участников акции, он пожелал присутствующим продуктивно провести летние каникулы и найти новых, интересных друзей.

Роман Гордеев Акция «Подари улыбку детям» в Горно-Алтайске

«Мы хотели получить максимальный заряд положительной энергии и доставить детям радость. И думаю, нам удалось достичь этой цели. Мы постарались наполнить праздник интерактивным вовлечением ребят в интересные игры и занятия. Мероприятие получилось очень активным, теплым и позитивным. Отдельное спасибо ректору ГАГУ Валерию Бабину за оказанную помощь», — отметил Роман Гордеев.

Как пояснила организатор детского праздника Галина Жумаева, для детей было подготовлено три станции: «Соображариум», «Пузыри», «Меткий стрелок». На этих площадках участникам необходимо было надуть самый большой мыльный пузырь, нарисовать рисунок, а потом показать свою ловкость и смекалку. После игровых станций для детей была организована танцевальная площадка, ребята повторяли движения за студентами-волонтерами под зажигательную музыку.

По словам организаторов акции, многие пришли на мероприятие целыми семьями.

«В этом году День защиты детей был сказочным не только для маленьких жителей нашего района, но и для родителей. Удачно выбранное место для праздника, замечательные аниматоры, ростовые куклы, аквагрим, подарки. Все было на лучшем уровне», — отметила один из организаторов праздника Анастасия Матвеева.

В ходе акции все участники праздника получили сладкие угощения и памятные подарки.

Напомним, Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.