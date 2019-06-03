Москва, 3 июня, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Район Некрасовка на юго-востоке Москвы станет не просто спальным районом, а местом комплексной застройки. Об этом 3 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия первых четырёх станций новой Некрасовской линии метрополитена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Очень важно, чтобы здесь появлялись рабочие места, спортивные центры, торговые объекты, социальные школы больницы, чем мы отдельно и занимаемся», — отметил Собянин.

После этого мэр столицы отметил, что построить новую ветку было непросто — в ходе работ строители сталкивались с различными трудностями.

«Хотел бы поблагодарить работников метро, которые принимали участие в пуске, и с сегодняшнего дня будут эксплуатировать эту ветку, поблагодарить метростроителей, которые прошли тяжелейший путь — линия была крайней тяжёлой при строительстве. Грунты, много препятствий», — отметил Собянин.