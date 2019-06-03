США выдвинули ЕС ультиматум, РФ и Украину призывают покаяться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- США выдвинули Евросоюзу ультиматум;
- Мэр Харькова призвал Россию и Украину к покаянию;
- В России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы;
- В Хабаровске голодают бездомные сироты;
- В русском языке найден новый союз — «в смысле».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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