Санкт-Петербург, 3 июня, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В Петербурге хотят провести эксперимент по нанесению дополнительной дорожной разметки перед пешеходными переходами. Она может снизить количество случаев, когда пешеходов сбивают на переходах, что приводит к тяжким последствиям и гибели людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Как сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга, на рассмотрение депутатов внесен проект постановления об обращении к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Министру предлагается рассмотреть возможность проведения в Петербурге эксперимента по нанесению специальной разметки за пять метров до пешеходного перехода — по правилам дорожного движения, в этой зоне запрещена остановка транспортных средств.

Как считают в Заксобрании, нанесение специальной разметки поможет снизить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, а автомобилистам поможет избежать нарушения ПДД при парковке.

«В Санкт-Петербурге за прошлый год в ДТП из-за наезда на пешеходов погибло 111 человек, пострадало — 2258, в целом в России по этой причине за год погибло более 5 тысяч человек», — отметил председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

По его словам, даже законопослушным автомобилистам иногда бывает трудно определить границы пятиметровой зоны перед переходом, в которой нельзя парковаться, и они, оставляя там машины, создают помехи для обзора других водителей, несут ответственность за нарушение правил парковки.

Эксперимент с новой разметкой должен послужить исправлению этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, до 20 июня в Петербурге впервые нанесут дорожную разметку 1.26 «Вафельница». Первым участком с такой разметкой в городе станет перекрёсток Светлановского проспекта и улицы Орбели.

«Вафельная» разметка желтого цвета в виде пересекающихся линий обозначает границы участка, которые нельзя пересекать в случае образования затора, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Такую дорожную разметку наносят только на тех перекрестках, которые оборудованы автоматическими средствами фотофиксации нарушений ПДД при проезде перекрестка.