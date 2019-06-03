Москва, 3 июня, 2019, 11:54 — ИА Регнум. РФ нужно нарастить объёмы собственных вложений в экономику для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя подготовленный специалистами РАНХиГС выпуск «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», авторы которого назвали маловероятным рост прямых иностранных инвестиций в экономику РФ из-за санкционного давления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

«Санкции, безусловно, играют роль в ограничении притока иностранных инвестиций, но бурным потоком они не шли и до санкций, — сказал Колганов. — Основная проблема для иностранных инвестиций в России заключается в том, что у нас иностранные инвестиции и до введения санкций шли в основном в сырьевой сектор. А сырьевой сектор у нас контролируется отечественным капиталом, и соответственно проекты с участием иностранным инвесторов там возможны, но полностью им отдавать этот пирог никто не собирается. А в остальные отрасли экономики иностранные инвестиции идут в гораздо меньшем количестве, потому что там мало привлекательных полей приложения».

Остальная экономика, как отметил эксперт, не демонстрирует серьёзных потенций роста, и соответственно инвесторы не хотят туда особо вкладываться, и хотя инвестиции идут и в машиностроение, и в сельское хозяйство, и в торговлю, их объёмы не настолько велики, как хотелось бы. Кроме того, Колганов подчеркнул, что 11,5 млрд долларов (объём прямых иностранных инвестиций в I квартале 2019 года) — это весьма существенный объём для российской экономики, но он весьма далек от её потенциальных возможностей.

«Потенциальные возможности как минимум должны выражаться сотнями миллиардов долларов, — сказал экономист. — Но на самом деле тут проблема заключается не только в том, что мало иностранных инвестиций. Инвестиций мало вообще. И если мы увеличим собственный поток инвестиций в экономику и тем самым создадим условия для её значительного роста, то тогда и иностранные инвестиции подтянутся на этот рост, потому что они увидят перспективу для своих вложений. А при нынешнем положении вещей на сотни миллиардов иностранных инвестиций мы, конечно, можем не рассчитывать. Это утопическая цифра. У нас уровень инвестирования в экономику очень низкий. Доля валового производственного накопления в национальном продукте недостаточно велика — её надо увеличивать в 2−2,5 раза».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению авторов выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», серьёзный приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ пока маловероятен.

«По предварительным оценкам платёжного баланса, в I квартале 2019 года объём входящих прямых иностранных инвестиций составил 11,5 млрд долларов, — цитирует их ТАСС. — Однако в условиях сохранения санкционного давления и ухудшения инвестиционного имиджа РФ существенный рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику выглядит пока маловероятным».