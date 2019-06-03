Одинцово, Московская область, 3 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Многоквартирный дом в селе Усово Одинцовского округа Московской области находится в критическом состоянии, сообщило издание «Одинцово.инфо».

Аварийный дом

СМИ опубликовало фотографии двухэтажного деревянного дома, на стене которого доведённые до отчаяния жители написали: «Нищие, бесправные задворки Рублёвки, терпим угрозы, унижения».

«Барвиха в представлении многих — край богачей, не знающих проблем. Но на деле, это территория больших контрастов, хорошо отражающая состояние нашего общества в целом», — пишет издание.

Оно приводит слова жительницы дома в Усово. Женщина рассказывает о развалившемся фундаменте, вываливающихся окнах, удобствах и водопроводе на улице. При этом коммунальные платежи за такие условия составляют 5−6 тысяч рублей в месяц.

В администрации городского округа журналистам сообщили, что после принятия бюджета Барвихи на 2019 год, а также плановые 2020 и 2021 годы, «начнёт решаться вопрос переселения».

Как сообщало ИА REGNUM, сотни жителей подмосковной Барвихи вышли на митинг против объединения в Одинцовский городской округ.