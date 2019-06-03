Москва, 3 июня, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий систему распределения мандатов в ходе выборов в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Михаилом Дегтярёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Предлагается установить, что выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя проводятся по единому избирательному округу, а депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов.

Авторы полагают, что «применение только мажоритарной избирательной системы нарушает важнейший принцип пропорциональности проведения выборов».

Сейчас законом города Москвы установлено, что выборы депутатов Мосгордумы проводятся по одномандатным избирательным округам. Согласно закону Санкт-Петербурга, половина состава Законодательного собрания города (25 депутатов) избираются по одномандатным избирательным округам и половина — по единому избирательному округу.

Также предлагается прописать, что не менее половины депутатских мандатов во всех остальных законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ (82 региона) распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, партиями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.

«Принятие федерального закона будет способствовать объективности волеизъявления избирателей, позволит соблюсти принцип равенства голосов за партии, в соответствии с которым в парламентах регионов партии должны быть представлены пропорционально отданным за них голосам. В свою очередь политические партии смогут более эффективно вести избирательные кампании, а избиратели — в полной мере реализовать свои избирательные права», — уверены авторы.