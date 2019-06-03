Санкт-Петербург, 3 июня, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Начался прием заявок на участие в программе городских волонтеров чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 для города-организатора Санкт-Петербург. В Северной столице, которая примет четыре матча Евро-2020, планируется задействовать 1500 городских волонтеров, из которых 200 будут находиться в резерве.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове, где пройдen матчb Евро-2020

Стать городским волонтером может любой человек, достигший возраста 16 лет и владеющий иностранными языками. Как сообщили 3 июня в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, зарегистрироваться кандидатом в городские волонтеры ЧЕ-2020 можно на сайте volspb.ru.

«После заполнения анкеты каждый кандидат будет приглашен на собеседование, где будут проверять на соответствие возрасту, а также тестируют личностные качества и проверяют знание иностранных языков», — пояснили в комитете.

Те, кто будет отобран для участия в волонтерской программе, получат экипировку с официальной символикой чемпионата, бесплатный проезд на общественном транспорте во время первенства, сувенирную продукцию, бесплатное питание во время смен.

«Перед городскими волонтерами города-организатора Санкт-Петербург всегда стоит очень важная задача: показать гостеприимство культурной столицы и сердечность русского народа», — отметил Георгий Борисов, руководитель Центра подготовки городских волонтеров Евро-2020 города-организатора Санкт-Петербург.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Глазго, Амстердаме, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Бильбао, Брюсселе и Будапеште.

Санкт-Петербург, единственный из российских городов, примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.