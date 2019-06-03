Токио, 3 июня, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему ждет личной встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, не оговаривая каких-либо предварительных условий и не принимая во внимание резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна. Об этом заявил 3 июня генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Он подчеркнул, что глава японского правительства готов преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном для откровенной беседы. При этом Суга оставил без комментариев выпад Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) в отношении Абэ.

Днем ранее представитель Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе назвал политику Абэ «пределом наглости». Он отметил также, что японские власти выступают за встречу на высшем уровне, хотя нисколько не отошли от враждебной Пхеньяну политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абэ выразил готовность встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном на безусловной основе, после чего государственные СМИ Северной Кореи принялись ежедневно критиковать Японию.