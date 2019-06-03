Чебоксары, 3 июня, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В Чувашии в прошлом году в рамках исполнения республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) остались неосвоенными более 27% средств, или порядка 860 млн рублей. Хуже всего шло освоение средств по подразделу «Коммунальное хозяйство» — менее половины выделенных средств, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заключение Контрольно-счётной палаты Чувашии. Вопрос об исполнении бюджета республики за 2018 год был принят ранее на заседании Госсовета Чувашии.

Cap.ru Данные КСП Чувашии

Согласно документу, бюджетные инвестиции из средств республиканского бюджета на реализацию РАИП на 2018 год составили 3 159 299,2 тыс. рублей. Это на 192 618,1 тыс. рублей, или на 6,5% больше уровня предыдущего года (в 2017 году — 2 966 681,1 тыс. рублей)

«Общий объём кассовых расходов на реализацию РАИП за 2018 год за счёт средств республиканского бюджета составили 2 300 509,57 тыс. рублей, или 72,8% от утвержденных бюджетных назначений. Не освоены бюджетные назначения в сумме 858 789,63 тыс. рублей, или 27,2%», — говорится в отчёте.

Инвестиционные расходы в 2018 году осуществлялись по девяти разделам. Наибольшая доля кассовых расходов приходится на дорожное хозяйство (544 144,8 тыс. рублей, или 23,7%), образование (534 042,4 тыс. рублей, или 23,2%), здравоохранение (497 619,4 тыс. рублей, или 21,6%) и коммунальное хозяйство (356 876,7 тыс. рублей, или 15,5%). Меньше всего освоено средств по разделу «Коммунальное хозяйство» — 42,5%.

КСП республики поясняет, что в прошлом году включены в РАИП восемь объектов строительства «без полного пакета документов», что «свидетельствует о недостатках в планировании и привело в дальнейшем к неосвоению бюджетных средств в сумме 261 223,1 тыс. рублей».

"Контрольно-счетная палата отмечает, что включение в РАИП объектов с неполным пакетом документов к началу строительства (реконструкции) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе при отсутствии утвержденной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, приводит к увеличению и несоблюдению сроков осуществления строительства, перераспределению или сокращению объемов средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию РАИП.

По результату мероприятия в адрес координатора РАИП (минэкономразвития Чувашии) направлен отчет с рекомендациями для принятия мер», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 57,8 млрд рублей, что на 12,2% выше уровня 2017 года. В том числе собственные доходы выросли на 9,8% — до 37,9 млрд рублей. Расходы увеличились на 7,3% рублей и составили 55,8 млрд рублей. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в 2 млрд рублей.

Республиканский бюджет за 2018 год исполнен по доходам в объеме 49,7 млрд рублей, в том числе собственные доходы достигли 29,8 млрд рублей. Израсходовано 48,4 млрд рублей, бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,3 млрд рублей.