Углич, Ярославская область, 3 июня, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Пять жителей Подмосковья обвиняются в незаконном отстреле лосей в Угличском районе Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. Преступления совершены осенью 2018 года. Шесть животных браконьеры застрелили в лесу в районе деревень Хлудово и Василево, еще четырех лосей — возле деревни Юрино. Уголовные дела возбуждены по статье «Незаконная охота». Во всех десяти случаях туши животных были разделаны на месте незаконной добычи. Как установили следователи, к совершению преступлений причастны жители Московской области. Лицензий на отстрел животных на территории Угличского района у них не имелось. В результате проведенных обысков у браконьеров обнаружены и изъяты останки животных, приборы для бесшумной стрельбы, тепловизоры, огнестрельное оружие и патроны к нему. Общий ущерб от действий жителей Подмосковья составил 2 миллиона 800 тысяч рублей. По версии следствия, группа браконьеров действовала по предварительному сговору, незаконный отстрел лосей велся в целях последующего сбыта. В ходе предварительного расследования проведено более 10 экспертиз, в том числе трасологическая и баллистическая. Уголовное дело в отношении одного фигуранта выделено в отдельное производство, еще четырех жителей Московской области в ближайшее время ждет суд.