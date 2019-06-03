Москва, 29 апреля, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Российская штурмовая авиация не допустила ротации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Су-25

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», — уточнили в ведомстве.

Удар наносился неуправляемыми авиаракетами по заданным координатам. После выполнения задачи пилоты совершили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром базирования.

Согласно докладам наводчика, все заданные цели были успешно поражены, уничтожены специальная техника и живая сила противника.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград воинским частям ВКС на подмосковном аэродроме Чкаловский отметил мужество и отвагу военных Воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции. Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на наиболее сложных участках фронта, добавил российский лидер.

В апреле экипажи истребителей Су-25 ВКС России поразили украинские позиции на авдеевском участке фронта ракетами С-13 «Тулумбас», предназначенными для поражения особо прочных укрытий. Два самолёта атаковали цели противника ракетами калибра 122 мм, способными пробивать даже бетонные плиты. Всего штурмовики несли 20 ракет. Координатор зафиксировал кучный прилёт ракет по позициям ВСУ.