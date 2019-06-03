Симферополь, 3 июня, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Крымские депутаты утвердили на внеочередной сессии дату выборов в парламент республики — их назначили на 8 сентября 2019 года — единый день голосования. Об этом 3 июня передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

«Согласно федеральному закону №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гражданам Российской Федерации», окончанием срока, на который избираются органы государственной власти субъекта Российской Федерации, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов», — заявил спикер парламента Владимир Константинов.

Напомним, в соответствии с Конституцией Республики Крым Государственный совет избирается сроком на пять лет. Прошлые выборы депутатов местного парламента состоялись 14 сентября 2014 года.