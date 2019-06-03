Псков, 3 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Псковской области прокуратура региона вскрыла более 200 нарушений законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, проверялось исполнение законов как органами власти, так и региональным оператором.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Установлено, что в регионе каждая шестая площадка для накопления отходам не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Всего в регионе обустроено более 3 тыс. таких мест.

Схемы размещения накопления отходов разработали только в 34% муниципальных образований региона: в 36 поселениях, а также в Пскове и Великих Луках. При этом только в 40 муиципалитетах ведутся реестры этих площадок.

Кроме того, только в половине городских и сельских поселений (60 из 112) организован сбор ртутьсодержащих ламп и определены места первичного сбора и размещения таких отходов.

В целях устранения выявленных нарушений внесено более 100 актов прокурорского реагирования, 34 незаконных правовых акта опротестовано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ход мусорной реформы в Псковской области обсуждался на майской сессии Псковского областного собрания депутатов в ходе специального парламентского часа. По его итогам у депутатов осталось много вопросов к деятельности регионального оператора — ООО «Экопром» (дочерняя организация группы компаний «Мехуборка»).