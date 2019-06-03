Вашингтон, 3 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Отправка заказчику первой партии сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на новой производственной линии завода Cameron LNG, состоялась. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он напомнил, что анонсировал отправку первой партии две недели назад и назвал поставку «большой новостью». Трамп отметил, что в стране появились тысячи рабочих мест, и подчеркнул, что США поставляют за рубеж «свободу и возможности».

Куда и кому отправлена первая партия с экспортной линии СПГ, американский лидер не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра энергетики Марк Менезес заявил о «газе свободы», который США будут поставлять по всему миру.

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