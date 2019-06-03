Токио, 3 июня, 2019, 10:29 — ИА Регнум. После ажиотажа, вызванного выходом первого трейлера Death Stranding, Хидео Кодзима решил поделиться подробностями разработки игры. В своём Twitter-аккаунте японский геймдизайнер опубликовал пост, в котором рассказал о хронологии создания проекта.

Постер компьютерной игры Death Stranding

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1135129071514374144

Публикация Кодзимы начинается с упоминания 2015 года — момента основания его собственной студии Kojima Productions и появления в ней первых сотрудников. Далее начался поиск игрового движка для Death Stranding, переговоры с Норманом Ридусом (актёр, исполняющий главную роль в игре), создание первого тизер-трейлера проекта и переезд в новый офис Kojima Productions.

Далее работа над игрой пошла полным ходом. Кодзима и команда представили её Мадсу Миккельсону (актёр, исполняющий роль главного антагониста в игре) и предложили ему стать частью команды Death Stranding. Позже разработчики всё же определились с движком для игры — им стал Decima от Guerilla Games.

С тех пор команда игры трудилась над созданием своего проекта и занималась обустройством нового офиса. Однако, по словам геймдизайнера, не обошлось и без кризисных ситуаций. Так, в 2016 году съёмки были остановлены из-за забастовки актёров.

Ранее Хидео Кодзима представил восьмиминутный геймплейный трейлер Death Stranding. В нём герой Нормана Ридуса по имени Сэм сражается с таинственной террористической организацией и пытается помочь президенту США в спасении мира и страны. Геймеры очень высоко оценили видеоролик, однако, по большинству заявлений, они так и не поняли о чём будет игра.