Красноярский край, 19 сентября, 2006, 10:09 — ИА Регнум. Ежедневно в справочную службу ГПКК "Губернские аптеки" поступает около 300 звонков от жителей Красноярска. Большинство клиентов обращаются с просьбой о доставке лекарств на дом. Как сообщили ИА REGNUM-KNews в пресс-службе "Губернских аптек", звонки принимают три фармацевта, располагающие оперативной информацией о наличии препаратов в сети аптек, обновляемой ежедневно. Для этих целей разработано специальное программное обеспечение.

База данных справочной службы позволяет не только информировать клиента о наличии лекарства в той или иной аптеке, его цене, производителе и количестве, но и помочь выбрать ближайшую аптеку, располагающую необходимыми препаратами.

При отсутствии нужного лекарства фармацевты справочной службы могут дать квалифицированную консультацию по поводу замены препарата его аналогом, имеющимся в продаже. Доставку лекарств на дом также организуют консультанты справочной службы, которые связываются с аптеками сети и оформляют заказ. Доставка заказа осуществляется полностью бесплатно. По городу в службе доставки работают 14 автомобилей "Ока". Заказать лекарство красноярцы могут в течение рабочего дня с 9 до 18 часов по тел. 65-10-23.