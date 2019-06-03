Екатеринбург, 3 июня, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Свердловский областной суд огласил приговор 48-летнему гражданину. Дмитрий Б. признан виновным в разбойных нападениях, убийстве и изнасиловании, покушении на изнасилование и покушении на убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Преступления были совершены с 1992 по 2014 год на территории Екатеринбурга. От действий гражданина пострадали 12 женщин. Одна из них погибла.

Поймали злоумышленника только в январе 2018 года. Он собирался покинуть Россию. Свою вину в преступлениях признал частично. Но следствие смогло собрать необходимые доказательства его причастности.

По данным СКР, первое преступление — изнасилование несовершеннолетней — было совершено 19 декабря 1992 года. В 2009 году одна из подвергнувшихся его нападению женщин погибла.

Теперь он приговорён к пожизненному заключению. Правда, пока у него есть десять дней на обжалование приговора.