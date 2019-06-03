Санкт-Петербург, 3 июня, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В петербургском международном аэропорту «Пулково» начинается строительство топливозаправочного комплекса (ТЗК) компании «Роснефть». Инвестиции в его создание составят 3 млрд рублей.

AF.mil Заправка самолета

Проект будет осуществлен дочерними структурами ПАО «НК «Роснефть» и банка ВТБ на базе совместного предприятия ООО «ТЗК Пулково» при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Проектная мощность ТЗК — 300 тысяч тонн авиакеросина, это около половины годового объема заправок самолетов в «Пулково». Комплекс создаст более ста высококвалифицированных рабочих мест.

ТЗК будет включать в себя склады хранения топлива общей емкостью 16 тысяч кубометров, подземные гидранты, пункты налива топлива в аэродромные топливозаправщики, лабораторию контроля качества топлива и другую инфраструктуру.

Как отмечают в Смольном, строительство нового заправочного комплекса позволит продолжить модернизацию аэропорта «Пулково» до уровня международного транзитного хаба, что позитивно отразится на туристической отрасли Санкт-Петербурга.

С начала 2019 года петербургский аэропорт обслужил уже более 5 млн пассажиров, что на 13% больше, чем за тот же период 2018 года.