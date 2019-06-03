Сент-Луис, США, 3 июня, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассчитывает, что его команда будет играть лучше в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

«Счёт в серии 1−2. О каких прижатых спинах вы говорите? Просто нужно играть лучше, вот и всё, что имеет значение сейчас», — сказал Тарасенко.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли играют «Бостон» и «Сент-Луис». На данный момент «Бостон» ведёт с счётом 2:1. Следующий матч команды проведут 4 июня.

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