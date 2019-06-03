Кызыл, 3 июня, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В столице Тувы — городе Кызыле — произошло ДТП с участием автомобиля из свадебного кортежа. Происшествие наделало много шума, так как, по предположениям пользователей соцсетей, в нём замешан полицейский и другие высокопоставленные жители региона.

Скриншот со страницы группы «Госавтоинспекция МВД по Республике Тыва». Vk.com ДТП с участием автомобиля из свадебного кортежа

Обстоятельства ДТП с участием автомобиля из свадебного кортежа выясняют в Госавтоинспекции МВД по Туве. В ведомстве ИА REGNUM сообщили, что 1 июня в Кызыле был замечен свадебный кортеж из 13-ти иномарок. В действиях водителей «усматриваются грубые нарушения ПДД РФ».

«Несмотря на неоднократные требования сотрудников ГИБДД о прекращении противоправных действий и привлечение водителей к административной ответственности, один из водителей стал участником ДТП», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, днём 1 июня на 811 километре автодороги Р-257 «Енисей» произошло лобовое столкновение автомобилей «Аudi A4» и «ИЖ-27 175». Известно, что иномарка направлялась в сторону культурного комплекса «Алдын Булак». В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля «ИЖ» получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медицинское учреждение.

Тем временем происшествие активно обсуждают в соцсетях. В частности, как сообщается на странице паблика «Новости Тувы +», в ДТП попал кортеж свадьбы сотрудника уголовного розыска, являющегося близким другом одного из тувинских министров. При этом кортеж ездил по городу на большой скорости, «грубо нарушая правила дорожного движения, пугая пешеходов, не пропуская другие автомашины на перекрестке».

Портал утверждает, что участниками свадебного кортежа были не только сотрудники полиции и других ведомств, а также «чиновники и их дети».

Инцидент прокомментировали в МВД по Туве.

«В связи с распространением в социальных сетях информации о том, что 1 июня 2019 года водители, грубо нарушавшие требования правил дорожного движения Российской Федерации, участвовали в свадебном кортеже сотрудника полиции, в МВД по Республике Тыва назначено проведение служебной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, «элитное» ДТП спровоцировало скандал, который прокомментировал глава республики Шолбан Кара-оол. По его словам, очень многие «пишут с порицанием и возмущением» о свадебном кортеже.

«У некоторых народов есть хорошие обычаи, но есть и такие искусственные выходки, которым не следует подражать, например, лихачить на дорогих машинах, кичиться богатством. Вчерашняя молодежь вела себя именно так, никак не могу согласиться с таким разнузданным поведением, которое в итоге привело к ДТП. Это совсем не свойственно тувинскому менталитету», — пишет Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».