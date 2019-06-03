Ростов-на-Дону, 3 июня, 2019, 09:48 — ИА Регнум. По итогам 2018 года в лидеры по доходам в Ростовской области вышли министр ЖКХ, глава регионального минкульта и министр строительства, архитектуры и территориального развития. Это следует из деклараций, опубликованных на официальном сайте донского правительства, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из кф «Три толстяка». реж. Алексей Баталов, Иосиф Шапиро. СССР. 1966 Три толстяка

Так, согласно сведениям о доходах, лидером прошлого года по заработку стал глава областного министерства ЖКХ Андрей Майер — 11,9 млн руб. Правда, эта сумма вдвое меньше, чем заработок в 2017 году. Из собственности у него земельный участок площадью более 1,1 тыс. кв. метра.

Министр культуры Анна Дмитриева, назначенная на пост в 2018 году, заработала 6,9 млн рублей. Она пользуется квартирой 59 кв. метров и владеет автомобилем Audi A3.

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц получил 4,5 млн рублей. Ему также принадлежат три участка (каждый по 79 тыс. кв. метров).

Самые богатые жёны оказались у министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского (3,7 млн рублей) и министра экономического развития Максима Папушенко (1,2 млн рублей). А вот у супруги министра ЖКХ, получившей около 400 тыс. рублей, солидный автопарк. Жена Майера владеет тремя автомобилями марки Mercedes-Benz — ML 350, GLA 250, M 407.