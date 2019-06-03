Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В сеть выложили первый трейлер предстоящего биографического фильма «Форд против Феррари» (Ford v Ferrari), главные роли в котором исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл. Ролик был опубликован 2 июня на YouTube-канале 20th Century Fox.

Цитата из к/ф «Форд против Феррари». реж. Джеймс Мэнголд. 2019. США Гонка

В основу картины легла реальная история автомобильного дизайнера Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и гонщика Кена Майлза (Кристиан Бэйл). Они поставили перед собой задачу создания революционного гоночного автомобиля для Ford Motor Company, который мог бы бросить вызов машине Ferrari.

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Напомним, премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года. Автомобиль Ford GT40 Mk. II № 2, сконструированный Шелби, впоследствии стал четырёхкратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана» (с 1966 по 1969 годы).