Москва, 3 июня, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В Москве 4 июня на ряде улиц будут действовать ограничения и перекрытия, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы. Меры вводятся в связи с отмечанием мусульманами праздника Ураза-байрам.

Мусульмане. Намаз

В зоне перекрытия три участка. В первом территория возле Московской соборной мечети: улицы Дурова, Мещанская, части улиц Щепкина, Гиляровского, а также Капельского и Выползов переулки.

На втором участке территория возле Исторической мечети: улица Большая Татарская, а также Старый Толмачёвский, Малый Татарский, Клементовский и Озерковский переулки.

Кроме того, полностью будет перекрыта улица Кадырова в Южном Бутово.

Также власти Москвы ограничат движение возле мечети на улице Хачатуряна.