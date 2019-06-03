Южно-Сахалинск, 3 июня, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В мэрии Южно-Сахалинска мужчина, вооруженный огромным тесаком-топором, напал на сотрудника, пострадавший госпитализирован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dave Parker Холодное оружие

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Инцидент, по данным ИА Сахалин. Инфо, произошел в фойе мэрии островной столицы. Как сообщают очевидцы, нападавший хотел попасть на приём к мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину, но его не пустили. У градоначальника есть специально отведённые приемные часы. Тогда посетитель достал принесённый с собой тесак и напал на сотрудника мэрии, который входил в фойе. Мужчина госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Нападавший задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года пенсионер, вооруженный обрезом, был задержан в здании правительства Камчатки. По одной из версий мужчина хотел покончить жизнь самоубийством на крыльце здания краевого правительства, по другой — старик хотел пройти с оружием к представителям власти и задать им вопросы. Охрана вызвала полицию, мужчину задержали. В июне того же года вооруженная ножами-мачете группа молодых людей проникла в здание правительства Камчатки и требовала вызвать губернатора Владимира Илюхина. Молодых людей задержали.