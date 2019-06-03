Москва, 3 июня, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Конвенцией создается юридическая основа для эффективного сотрудничества государств — участников ШОС для противодействия идеологии и практике экстремизма.

Конвенцией определено содержание понятий и терминов, установлены основные принципы осуществления сотрудничества в сфере противодействия экстремизму. Прописан перечень мер по противодействию экстремизму, разрабатываемых и осуществляемых на национальном уровне.

Кроме того, документом определены перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Прописаны также меры, направленные на предупреждение и пресечение участия юридических лиц в осуществлении экстремистской деятельности.

Конвенция была подписана 9 июня 2017 г. в Астане.