Грозный, 3 июня, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился сносом памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове. Назвав этот акт вандализма позорным, чеченский лидер высказал мнение, что он был совершен в угоду Западу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Видимо, погромщики хотели сделать жест в сторону Запада, но просчитались, ибо в повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По мнению главы Чечни, сносом памятника прославленному полководцу, который является национальным героем России, «сектористы и корпусисты» «ничем не прославились, а покрыли себя позором».

Читайте также: В Харькове националисты опрокинули бюст маршала Жукова

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Харькове украинские националисты снесли бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова. Несмотря на попытку полиции остановить вандалов, те сбросили бюст маршала с постамента и водрузили вместо него флаг Украины.

Напомним, в 2018 году националисты уже сносили памятник Жукову, но мэр Харькова распорядился восстановить его. Пообещал Геннадий Кернес вновь установить бюст на прежнее место и на этот раз.