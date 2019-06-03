Париж, 3 июня, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 5 часов 9 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6.

(сс) Carine06 Стэн Вавринка

Вавринка 16 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, шесть ошибок на подаче и пять брейков.

https://twitter.com/TennisChannel/status/1135236239299190784

В четвертьфинале турнира Вавринка со своим соотечественником Роджером Федерером.

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