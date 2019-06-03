Улан-Удэ, 3 июня, 2019, 09:27 — ИА Регнум. В ночь на 3 июня при конвоировании из столицы республики в изолятор Еравнинского района совершил побег подследственный. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Бурятии, 24-летний беглец обвиняется в совершении преступления «против половой неприкосновенности».

Victor Побег

На поиски поднят личный состав территориального органа, а также близлежащих районов республики, Забайкальского края и Иркутской области. Полицейские также попросили граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону.

«За информацию, которая будет способствовать задержанию злоумышленника, объявлено вознаграждение. Анонимность гарантируется», — сообщили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2019 года стало известно о побеге заключенного из колонии-поселения во Владимирской области. Мужчина 1981 года рождения был осужден в 2005 году на срок семнадцать с половиной лет лишения свободы за совершение нескольких преступлений, в том числе, за разбой и убийство.

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