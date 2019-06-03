Вашингтон, 3 июня, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Израиль намерены предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей. Об этом сообщает арабский портал Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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По данным издания, такая сделка будет предложена на трёхсторонней встрече в Иерусалиме. В обмен на это Москва должна согласиться «на приверженность конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана» в Арабской Республике.

«Стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии, такие как восстановление, легитимность и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране», — сообщили источники.

Добавим, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат намерены встретиться в Иерусалиме в конце июня 2019 года. Основной темой повестки переговоров станет «будущее иранского присутствия в Сирии».

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2 июня президент США Дональд Трамп призвал Россию, власти Сирии и Иран прекратить бомбардировки на территории провинции Идлиб в Сирии.

«Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» — написал глава Белого дома в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нём приняли участие различные террористические группировки. При помощи Воздушно-космических сил (ВКС) России правительству Сирии удалось очистить большинство районов страны от запрещённых группировок.