Челябинск, 3 июня, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Руководитель управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин всё же уволен. Об этом журналистам заявил мэр Владимир Елистратов.

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Вопрос был решён в ходе встречи Елистратова с врио губернатора Алексеем Текслером. Эта встреча прошла на прошедшей неделе.

Напомним, на замене начальника управления настоял лично Текслер. После этого Шабалин был отстранён от должности, а мэр пообещал обсудить ситуацию с временным руководителем региона. Сейчас обязанности руководителя исполняет заместитель главы управления Ирина Степанова.