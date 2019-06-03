Барселона, Испания, 3 июня, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, член сборной России Влада Чигирёва пожаловалась на условия, в которых российской команде пришлось выступать в Испании.

Женское плавание

В Барселоне состоялась в произвольной программе групп по синхронному плаванию. Российские синхронистки стали победительницами турнира. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран. Всем им пришлось нелегко.

Так, в Испании не оказалось отдельного разминочного бассейна, поэтому единственный 50-тиметровый бассейн организаторы турнира разделили на две части — около 30 метров для соревнований и 20 метров, ограждённых ширмой, для тренировок.

«И пока в соревновательной части выступали дуэты для 19 групп, а это примерно 190 человек, началась тренировка в 20 метрах. Это был какой-то адовый котёл. Казалось, что в аквариум с пираньями кинули кусок мяса прожарки «rare», за который все подвиды единовременно стали бороться», — написала Чигирёва в своём Instagram.

По словам спортсменки, шанс в таких условиях не получить травму был просто минимален.

«Все команды «прут» как танки и в этом хаосе ты ещё пытаешься никого не убить, не быть убитым, при этом важно ещё услышать ошибки от своих тренеров. Моя «удачливость» помогла мне найти особо агрессивного представителя мужского плавания, который, когда мы работали свою программу, решил со всей силы оттолкнуться ногой от моей поясницы. К тому времени она у меня и так сильно болела, а после удара все усугубилось. После этого полились слезы», — поделилась олимпийская чемпионка.

https://www.instagram.com/p/ByK-WjjA5Po/

ИА REGNUM напоминает, что Влада Чигирёва — уроженка Ростова-на-Дону. Синхронистка получила олимпийское золото в 2016 году. Чигирёва является также восьмикратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионка Европы.