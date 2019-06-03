Париж, 3 июня, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп и госсекретарь по европейским делам при главе МИД Франции Амели де Моншалин встретятся с 79 французскими евродепутатами, избранными в Европейский парламент, чтобы обсудить «приоритеты» объединения Европейского союза (ЕС). Об этом 3 июня сообщает Le Figaro.

Amélie Tsaag Valren Премьер-министр Франции Эдуард Филипп

«Я вместе с премьер-министром и рядом министров страны встречусь с депутатами Европарламента в пятницу. Наконец, мы пригласили их всех», — заявила Амели де Моншалин 2 июня в эфире телеканала France 3.

По ее словам, французская партия «Европа Экология Зеленые», набравшая 13,5% голосов на выборах в Европарламент, может поделиться «культурой компромисса» с немецкой партией зелёных.

«Необходимо, чтобы мы создали команду Франции со всеми, кто готов работать на Францию», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая 2019 года в странах Европейского союза завершились выборы в Европарламент. Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» одержала победу, набрав 23% голосов.

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