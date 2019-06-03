Вашингтон, 3 июня, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Администрации президента США не стоит политизировать американские вооруженные силы в связи со скандалом вокруг попытки «спрятать» от главы государства Дональда Трампа эсминец «Джон С. Маккейн». С такой просьбой обратился к Белому дому исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Патрик Шанахан, сообщает Reuters.

(сс) U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Abby Rader USS John S. McCain

Официальный представитель Пентагона подполковник Джо Буччино уточнил, что Шанахан поручил главе своего аппарата поговорить с представителями Белого дома, отвечающими за взаимодействие с военным командованием, и подтвердить обязательства о неполитизации военных. Сообщение было передано, добавил он.

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Ранее, находясь с официальным визитом в Азии, Шанахан подчеркнул, что политизировать вооруженные силы США недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о попытке военных скрыть от глаз находящегося в Японии президента США Дональда Трампа эсминец «Джон С. Маккейн». Эсминец с именем политического противника Трампа был пришвартован неподалеку от десантного корабля Wasp, на который Трамп поднялся во время визита на японскую базу Йокосука.

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