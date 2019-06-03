Москва, 3 июня, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) опубликовала исследование, посвященное детским мобильным развивающим приложениям. Оно было выложено 3 июня на сайте организации.

Ребенок с мобильным телефоном

Эксперты оценивали программы по 11 критериям, главным из которых был критерий безопасности. Наилучший результат в этом направлении показало приложение «Буковки: учимся читать весело!» (5 баллов), второе место заняла программа «Читания. Учимся читать!» (4,76 балла).

Все остальные исследуемые приложения также получили довольно высокие баллы (4,1−4,2). Роскачество отметило, что во время исследования эксперты организации не выявили некачественных или небезопасных приложений.

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Ранее Роскачество провело исследование, посвящённое молочным продуктам, представленным в российских магазинах. Эксперты выяснили, что из 535 товаров 472 относились к 100%-й молочной продукции, не содержащий заменителей молочного жира.