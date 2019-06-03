Вашингтон, 3 июня, 2019, 08:52 — ИА Регнум. У самолётов моделей Boeing 737 NG и 737 MAX, как оказалось, есть дефект у деталей предкрылков. Бракованные делали были выявлены американской корпорацией Boeing на 312 лайнерах, 32 самолёта модели NG и 33 модели MAX из которых находятся в США.

Altair78 Boeing 737 MAX

Как следует из заявления Федерального управления гражданской авиации США (FAA), «Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности». В частности, некоторые детали не были подвергнуты термической обработке, поэтому могут быть склонны к преждевременному износу.

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«После расследования, проведённого Boeing и FAA, установлено, что проблема затрагивает до 148 деталей, изготовленных поставщиком Boeing», — заявили в FAA, добавив, что всего в мире речь идёт о 133 самолётах NG и 179 MAX.

Напомним, в середине мая американская корпорация Boeing завершила обновление программного обеспечения для системы коррекции маневрирования MCAS, сбой в которой, вероятно, являлся причиной крушения самолетов в Эфиопии и Индонезии. Также было обновлено программное обеспечение для лётных тренажеров, на которых обучаются пилоты авиалайнеров 737 MAX.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2019 года авиалайнер 737 Max, принадлежавший эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушения сразу после взлёта из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Аналогичная катастрофа произошла с самолётом этой же модели в октябре 2018 года. Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полёты этих самолётов в своем воздушном пространстве.

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В середине мая американская корпорация Boeing завершила обновление программного обеспечения для системы коррекции маневрирования MCAS, сбой в которой, вероятно, являлся причиной крушения самолетов в Эфиопии и Индонезии. Также было обновлено программное обеспечение для лётных тренажеров, на которых обучаются пилоты авиалайнеров 737 MAX.