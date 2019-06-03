Киев, 3 июня, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Состав новой Верховной рады может обновиться на 70%, заявил украинский политолог Владимир Фесенко 3 июня в эфире телеканала «24».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Эксперт отметил, что большинство депутатов придут не из политики.

«Процент обновления может составить более 70%. Это даст возможность провести серьезные изменения. У Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский) все законодательные инициативы откладывают на новый парламент», — рассказал он.

Фесенко считает, что новый состав Верховной рады может либо сформировать новые традиции работы Верховной рады, либо же перенять недостатки предшественников.

«Может случиться, как в нынешнем парламенте: новые депутаты от старых коллег освоили их привычки — кнопкодавство, прогулы. И превратятся в болото из-за отсутствия опыта и компетенции. Тогда парламент будет слабым и в итоге конфликтным. Через год его могут распустить», — прогнозирует эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские букмекеры прогнозируют на предстоящих выборах в Раду победу пропрезидентской партии «Слуга народа». Половина участников пари ставит на то, что партия Владимира Зеленского наберёт более 40% голосов.

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