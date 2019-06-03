Тюмень, 3 июня, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Лингвисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) определили единицу в русском языке «в смысле» в качестве нового союза, сообщает 3 июня пресс-служба вуза.

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«В современной русской речи единица «в смысле» часто употребляется в функции союза, причём уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), — пояснила доцент кафедры русского языка Наталья Кузнецова. — Практически во всех функциях союз «в смысле» выступает как синоним союза «то есть».

Отмечается, что в основном корпусе НКРЯ русисты зафиксировали 7903 вхождения лексемы «смысл» с предлогом «в». Причём оказалось, что контексты, в которых «в смысле» выступает в функции союза, составляют одну восьмую от всего объёма вхождения лексемы «смысл» с предлогом «в» (968 примеров).

По словам исследователей, в союзе «то есть» мир предстаёт как завершённый, статичный, уже существующий, лишь нуждающийся в объяснении и констатации, тогда как союз «в смысле» обращает к динамике: ситуация творится и интерпретируется здесь и сейчас, причем отражается не только процесс порождения смысла, но и процесс познания мира, установления связи между разными аспектами одной ситуации, слова, выражения.

«Можно сказать, что появление в русской речи союза «в смысле» создает предпосылки для дифференциации значений пояснительных союзов: «то есть» оформляется как союз онтологический, а «в смысле» — как гносеологический», — заключают исследователи.

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