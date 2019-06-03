Вашингтон, 3 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибудет со своим первым государственным визитом в Великобританию 3 июня, а затем он посетит Ирландию и Францию. Об этом сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Визит в Соединённое Королевство приурочен к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. В Лондоне Трамп проведет встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй.

В первый день своего визита в Великобританию президент США встретится с королевой и наследным принцем Чарльзом. Во второй день пройдёт его встреча с британским премьер-министром. Третий день визита будет посвящён участию президента и королевы в мероприятиях в Портсмуте в честь 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

После трёх рабочих дней в Соединённом Королевстве президент США отправится в Ирландию и Францию, где он встретится с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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