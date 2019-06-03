Москва, 3 июня, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Лидером российского кинопроката после первых выходных показов стал мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Об этом 2 июня сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из м/ф «Тайная жизнь домашних животных 2». реж. Крис Рено, Джонатан дель Валь. 2019. США, Франция, Япония Питомцы

Анимационной картине Криса Рено удалось собрать в нашей стране уже более 730 млн рублей. Второе место занял фильм «Аладдин» с Уиллом Смитом (общая сумма сборов — 815 млн рублей), третье — «Годзилла — 2: Король монстров» с Милли Бобби Браун (157,5 млн рублей). В топ-5 также вошли «Джон Уик — 3» (450,9 млн рублей) и «Покемон. Детектив Пикачу» (469,7 млн рублей).

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Напомним, в США премьера мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» состоится 7 июня 2019 года. Первая часть анимационной картины вышла на большие экраны в июле 2016 года. При бюджете $75 млн сумма её общемировых сборов составила около $507 млн.